Isparta'da Yoğun Denetim: 41 Bin 476 Kişi Sorgulandı

Isparta'da Yoğun Denetim: 41 Bin 476 Kişi Sorgulandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yapılan denetimlerde 41 bin 476 kişiyi sorgularken, 44 aranan şahsı yakaladı ve trafik uygulamalarında bin 868 sürücüye ceza kesti.

Isparta'da son bir haftada yapılan denetimlerde 41 bin 476 kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı. Trafikte 22 bin 273 araç kontrol edilirken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi ve bin 868 sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 41 bin 476 şahıs sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı. Trafik uygulamalarında ise 22 bin 273 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Kusurlu bulunan bin 868 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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