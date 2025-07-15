Isparta'da Yağış Nedeniyle Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı: 9 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Isparta Eğirdir-Konya Karayolu üzerindeki Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ç. idaresindeki 63 AED 388 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı ve ardından takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, sürücü İsmail Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Rabia D., Ayşe Gül K., Tahir D., Yıldız Ç., Hatice Ç., Nuri Ç., Elif Ç. ve Esma Nur Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rabia D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA