Isparta'da Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile bir adet tarihi obje ele geçirildi.

Yalvaç İlçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 255 gram kubar esrar, 8 gram reçine esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, yasadışı kenevir ekimi ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA