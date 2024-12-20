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Isparta'da Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi

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Yalvaç ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişinin evlerinde uyuşturucu madde ve bir adet tarihi obje bulundu. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile bir adet tarihi obje ele geçirildi.

Yalvaç İlçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 255 gram kubar esrar, 8 gram reçine esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, yasadışı kenevir ekimi ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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