Isparta'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 9 Gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarda 4 gram bonzai maddesi, 152 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 3 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli ve 1 aranan şahıs yakalanırken, ayrıca yol izin belgesiz seyahat eden 2 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı. - ISPARTA