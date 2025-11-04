Haberler

Isparta'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 9 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 9 Gözaltı
Güncelleme:
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, 1 aranan şahıs da tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirilirken, 8 şüpheli ve 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yol izin belgesiz seyahat eden 2 yabancı uyruklu kişiye idari işlem uygulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarda 4 gram bonzai maddesi, 152 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 3 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli ve 1 aranan şahıs yakalanırken, ayrıca yol izin belgesiz seyahat eden 2 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
