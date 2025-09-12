Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı
Isparta'da uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü il genelinde yapılan operasyonlarda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı. 2 yıl 8 ay, 2 yıl 1 ay ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

