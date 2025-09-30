Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İkramette Sentetik Kannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İkramette Sentetik Kannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda, sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamette yapılan aramada; kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,48 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.