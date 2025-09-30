Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İkramette Sentetik Kannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamette yapılan aramada; kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,48 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA