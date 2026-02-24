Haberler

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, 2 bin 50 adet sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 50 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 100 adet sentetik ecza ve 20,12 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, 4 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

