Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
Isparta'da düzenlenen operasyonda 80 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonda 80 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan ise gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
