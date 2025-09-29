Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5,50 Gram Esrar ve 62 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5,50 Gram Esrar ve 62 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından dün gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamada 5,50 gram esrar ve 62 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
