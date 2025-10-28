Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 143 sentetik uyuşturucu hap, metanfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 21 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt, 143 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram metanfetamin, 12 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA