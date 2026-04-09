Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 29,04 gram metamfetamin, 74 adet sentetik kannabinoid, 51 adet sentetik ecza ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 2 şüpheli gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

