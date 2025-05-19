Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
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Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, metamfetamin, sentetik ecza ve silahlar ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, metamfetamin, sentetik ecza ile birlikte silahlar ele geçirildi. 2 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazar günü kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,30 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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