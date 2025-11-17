Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Jandarma ekipleri, Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde düzenledikleri operasyonla 16 bin 944 uyuşturucu hap ve 454 sentetik uyuşturucu kağıdı ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma ekiplerinin Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda 16 bin 944 uyuşturucu hap ve 454 sentetik uyuşturucu kağıdı ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu 15 Kasım Cumartesi günü Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 bin 944 adet uyuşturucu içerikli hap ve 454 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.