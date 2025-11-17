Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma ekiplerinin Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda 16 bin 944 uyuşturucu hap ve 454 sentetik uyuşturucu kağıdı ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu 15 Kasım Cumartesi günü Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 bin 944 adet uyuşturucu içerikli hap ve 454 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA