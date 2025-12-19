Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 200 kullanımlık, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, dün Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA