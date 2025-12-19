Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 200 kullanımlık, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, dün Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

