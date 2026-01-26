Haberler

Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir haftalık operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken 7 şüpheliyi tutukladı ve 4 aranan hükümlüyü yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken 7 şüpheliyi tutukladı, 4 aranan hükümlüyü yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18–24 Ocak tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda; 7 bin 119 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 60,45 gram metamfetamin, 3,29 gram esrar, 19 adet sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan işlemler kapsamında 23 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 8 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 aranan şahsın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı