Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
Güncelleme:
Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sentetik kannabinoid, metamfetamin, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 3 kişi tutuklandı.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda sentetik kannabinoid, metamfetamin, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 12 yakalamada: 1.035 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,39 gram metamfetamin, 12,50 gram esrar, 110 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliye işlem yapılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 7 aranan şahıs yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine gönderildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarına da devam eden ekipler, 5 ayrı etkinlikte toplam 530 kişiye "Narkogençlik" faaliyeti kapsamında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
