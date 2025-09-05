Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Operasyonda 23 Şüpheli

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Operasyonda 23 Şüpheli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 23 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ayda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında 21 olaya müdahale etti, 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 128 kök kenevir bitkisi, 852 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 117 adet sentetik ecza, 570 kullanımlık sentetik kannabinoid kağıt uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplam 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 21 şahıs hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.