Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Operasyonda 23 Şüpheli

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 23 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ayda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında 21 olaya müdahale etti, 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 128 kök kenevir bitkisi, 852 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 117 adet sentetik ecza, 570 kullanımlık sentetik kannabinoid kağıt uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplam 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 21 şahıs hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. - ISPARTA