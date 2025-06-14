Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Hükümlü Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Hükümlü Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında
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Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 2 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ilk operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli hükümlü şahıs yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Aynı gün düzenlenen diğer operasyonda ise, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 117 adet sentetik ecza, 100 adet ecstasy hap ve 3,45 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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