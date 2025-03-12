Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

Rusya ile bahar kısa sürdü, Trump Putin'i açık açık tehdit etti
Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Isparta'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün su kanalına düşmesi sonucu 83 yaşındaki sürücü Muzaffer Köse hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün su kanalına düştüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Akçaşar Mahallesi Asar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Köse (83) yönetimindeki 32 EH 018 plakalı traktör, kanal mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muzaffer Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Köse'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
img

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
img

Avrupa'dan Erdoğan'ın güvenlik teklifine dikkat çeken yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz

"Memleket meselesi olduğunu bilerek destek veririz"
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.