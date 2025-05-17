Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 186 Kişi Kontrol Edildi

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 186 Kişi Kontrol Edildi
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Isparta'da yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 186 kişi ve 95 araç denetlendi, 18 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 186 kişi ve 95 araç denetlendi. Kurallara uymayan 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla dün saat 21.00 ile 23.30 arasında kapsamlı bir trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 186 şahıs ile 95 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik kuralı ihlalleri tespit edilirken, 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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