İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 14 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında 86 kişi ile 52 aracı denetleyerek, kurallara uymayan 14 sürücüye idari para cezası kesti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 86 şahıs ile 52 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymayan 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 21.00 ile 23.30 arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 86 şahıs ve 52 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen 14 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.