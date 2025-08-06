Isparta'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu Kozluçay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 07 RU 050 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Mehmet Ali K. yönetimindeki 41 ALG 059 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Mir Ali K. (5), Pınar Karahan K. (35), Canan K. (19), İrem A. (19) ve Sarya K. (7) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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