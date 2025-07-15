Isparta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu üzerindeki 101. Çevreyolu Caddesi Muraybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç. idaresindeki 32 SF 029 plakalı otomobil ile Şakir P. yönetimindeki 32 ADJ 280 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 SF 029 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Pembe Ş. (39) ve diğer aracın sürücüsü Şakir P. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA