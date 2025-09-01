Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Araç ve Sürücüsüne Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan denetimlerde 226 şahıs sorgulandı, 116 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 19 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplam 226 şahıs sorgulanırken, 116 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 19 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı. - ISPARTA