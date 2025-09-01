Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Araç ve Sürücüsüne Ceza

Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Araç ve Sürücüsüne Ceza
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 226 şahsı sorguladı, 116 aracı kontrol etti. Kusurlu bulunan 19 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplam 226 şahıs sorgulanırken, 116 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 19 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
