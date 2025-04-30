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Isparta'da Tofaş Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Isparta'da Tofaş Otomobil Kazası: Bir Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Batuhan A. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yön tabelasına ardından park halindeki iki araca çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Fiat Tofaş otomobil, kontrolden çıkarak önce yön tabelasına ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken araçlarda hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Müderis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan A. (30) idaresindeki 32 YL 194 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçip park halindeki 59 PB 922 plakalı Hyundai marka otomobile ve 32 YC 984 plakalı araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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