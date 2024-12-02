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Isparta'da Tırın Bariyere Çarpması Trafiği Aksattı

Isparta'da Tırın Bariyere Çarpması Trafiği Aksattı
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Eğirdir Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır bariyere çarptı. Kazada yaralanma gerçekleşmedi, ancak trafik bir süre aksadı.

Isparta'nın Eğirdir Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır, trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 GB 849 plakalı tır, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, makaslayan tır trafik bir süre aksattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırı güvenli bir şekilde yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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