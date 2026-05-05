Haberler

Isparta'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Isparta'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Ortayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Veli Ç., arkadaşı 45 yaşındaki Ali Uçan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Veli Ç., yanında bulunan bıçakla Ali Uçan'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Veli Ç.'nin Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hayatını kaybeden Ali Uçan'ın cenazesi ise öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı