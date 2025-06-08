Isparta'da Tarım İşçisi Genç Sulama Havuzuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç işçinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Olay, 7 Mayıs 2025 Cumartesi günü Uluborlu ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak Isparta'ya gelen 17 yaşındaki Ahmet Ay, seralarda sulama amacıyla kullanılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ay'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Harran ilçesine götürülüp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA