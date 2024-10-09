Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Silahlı Kavga: 9 Kişi Tutuklandı

Isparta'da Silahlı Kavga: 9 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı. Olayda havaya ateş açıldığı ve mermi kovanlarının bulunduğu bildirildi.

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde 7 Ekim'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada silahla havaya ateş açılmıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler kavgayı ayırırken, olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu, olmak üzere toplam 9 şahıs gözaltına alınmış, 1 yabancı uyruklu şahsın deport işlemleri başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Yerel Haberler Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Kavga

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır? Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Nurdağı 9-10 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.