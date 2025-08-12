Isparta'da Sentetik Kannabinoid Operasyonu

Isparta'da Yunus Timleri, Çünür Mahallesi'nde bir şahıstan 175 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Yunus Timleri, Çünür Mahallesi'nde yaptığı operasyonda bir şahıstan 175 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), 10 Ağustos Pazar günü Çünür Mahallesi 102. Cadde üzerinde yaptığı çalışma kapsamında bir şahıstan 175 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

