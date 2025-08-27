Isparta'da Ruhsatsız Tüfek ve Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Yunus Timleri tarafından Çünür ve Kutlubey Mahalleleri'nde düzenlenen denetimlerde ruhsatsız tüfekler ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince, 27 Ağustos Çarşamba günü, Çünür Mahallesi ve Kutlubey Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek ile 40 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA