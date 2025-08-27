Isparta'da Ruhsatsız Tüfek ve Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Ruhsatsız Tüfek ve Uyuşturucu Operasyonu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tüfekler ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Yunus Timleri tarafından Çünür ve Kutlubey Mahalleleri'nde düzenlenen denetimlerde ruhsatsız tüfekler ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince, 27 Ağustos Çarşamba günü, Çünür Mahallesi ve Kutlubey Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek ile 40 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
