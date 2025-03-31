Isparta'da Polis Kaçışında Kaza: Sürücü Hafif Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçarken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki B.K. idaresindeki plakasız BMW marka otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durabildi. Hafif yaralanan B.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA