Isparta'da Huzur Denetimi: 242 Sorgulandı

Isparta'da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimler; Şehitler Parkı, Basın Parkı, Hızırbey Kule Parkı, Ayazmana Parkı, Gökçay Parkı, Halıkent Mini Kent Ormanı, Hasan Hilmi Bayrakçı Parkı, Andık Deresi Mesireliği, Çayboyu ve Türkoloji Parkı gibi kentin yoğun kullanılan noktalarında yapıldı. Uygulamalar kapsamında ekiplerce: 242 şahıs sorgulandı, 73 araç kontrol edildi. Aynı zamanda kusurlu bulunan 28 araca gerekli idari işlemler uygulandı. - ISPARTA