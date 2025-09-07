Isparta'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da kontrolden çıkan Tofaş otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta merkeze bağlı Sav Kasabası 106'ncı Cadde, Sav Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Armağan (31) idaresindeki 15 AD 605 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Ali Armağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan Armağan'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA