Isparta'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak, yolcu otobüsüne çarparak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Isparta-Konya Karayolu'nun Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Altunkaynak idaresindeki 42 U 3143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Turan D. yönetimindeki 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
