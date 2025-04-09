Isparta'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgü Orta Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 32 YL 313 plakalı Volkswagen marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkmak isteyen Mehmet A. E. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.