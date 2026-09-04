Haberler

Yalvaç'ta orman yangını 6 saatte söndürüldü

Yalvaç'ta orman yangını 6 saatte söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyü Geven Alanı mevkisindeki yaklaşık bin 700 rakımlı ardıç ormanında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının dağ zirvesinde ve ulaşımı güç arazi şartlarında bulunması nedeniyle bölgeye Şarkikaraağaç, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi, Senirkent ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek için gönderildi. Yaklaşık 35 kişilik ekibin yoğun çalışması sonucu yangın 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO petrol boru hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattında patlama! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası

Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi