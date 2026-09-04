Yalvaç'ta orman yangını 6 saatte söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyü Geven Alanı mevkisindeki yaklaşık bin 700 rakımlı ardıç ormanında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının dağ zirvesinde ve ulaşımı güç arazi şartlarında bulunması nedeniyle bölgeye Şarkikaraağaç, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi, Senirkent ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek için gönderildi. Yaklaşık 35 kişilik ekibin yoğun çalışması sonucu yangın 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı