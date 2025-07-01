Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 6 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyünde ormanlık alanda saat 11.25'te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin'in başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak TAMP Planı devreye alındı, çalışmalar koordine edildi.

6 saat sonra kontrol altına alındı

202 personel ve 76 araçla karadan, 2 helikopterle ise havadan müdahale edilen yangın Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının doğal nedenlerle çıktığı değerlendirilirken, Aşağıyaylabel köyüne bağlı Yaka ve Ayanaç mezralarında yaşayan 50 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yerleşim yerlerinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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