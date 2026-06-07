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Isparta'da 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Isparta'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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