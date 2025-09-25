Isparta'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

Haberler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri tarafından yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde 14,05 gram bonzai ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
