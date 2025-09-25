Isparta'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu
Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 14,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri tarafından yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde 14,05 gram bonzai ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa