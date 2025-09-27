Haberler

Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
Isparta'da motosikletli polis timleri, gerçekleştirdikleri uygulamada 5,32 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada 5,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 5,32 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
