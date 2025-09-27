Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 5,32 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa