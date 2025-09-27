Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada 5,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 5,32 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA