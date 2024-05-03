Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Motosikletin Motoruna Giren Yılan Çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Dere Mahallesi Andık Deresi mesirelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Fahri Emin Kaya motosikletinin motor kısmına yılan girdiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin parçalarını sökerek yılana ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 buçuk metre uzunluğunda olan yılan, kuyruğundan yakalanarak ekipler tarafından doğaya salındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet İtfaiye Isparta Hayvanlar Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title