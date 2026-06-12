Haberler

Isparta'da motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı

Isparta'da motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 32 AFR 801 plakalı motosiklet, Isparta-Yalvaç kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildi. Trafiğe kapanan yol yapılan incelemelerin ardından yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan isim belli oldu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

LGS heyecanı başlıyor: 1 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek
SGK'dan milyonları ilgilendiren ilaç kararı: 32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı

32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı