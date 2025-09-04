Haberler

Isparta'da Motosiklet Kazası: 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 4036 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 48 AIU 381 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Salim Erdoğu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Erdoğu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salim Erdoğu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

