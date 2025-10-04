Isparta'da Motosiklet Hırsızlığına Yönelik Operasyon: Şüpheli Gözaltında

Isparta'da farklı tarihlerde meydana gelen iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, farklı tarihlerde gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ISPARTA