Isparta'da Modifiyeli Araç Denetimi: 263 Kişi ve 103 Araç Kontrol Edildi

Güncelleme:
Isparta'da polis tarafından yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araçlar trafikten men edilirken, 263 şahıs ve 103 araç kontrol edildi.

Isparta'da polis ekiplerince dün 6 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 263 şahıs ve 103 araç kontrol edildi. Çevreye rahatsızlık veren araçlar trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler; Işıkkent Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Kutlubey Mahallesi Kaymakkapı Kavşağı, Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde - 143. Cadde'de gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 263 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç ve sürücülerine idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
