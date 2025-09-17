Haberler

Isparta'da Modifiye Araç Denetimi: 16 Araca Ceza Kesildi

Isparta'da Modifiye Araç Denetimi: 16 Araca Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz, motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 16 araca ceza uyguladı. Bir sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı.

Isparta'da abartı egzoz, motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde 16 araca ceza kesildi, 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde kent genelinde abartı egzoz, motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 10 farklı noktada 29 ekip ve 64 personelle yapılan denetimlerde 165 şahıs ile 75 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 16 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

Korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.