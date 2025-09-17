Isparta'da Modifiye Araç Denetimi: 16 Araca Ceza Kesildi

Isparta'da abartı egzoz, motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde 16 araca ceza kesildi, 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde kent genelinde abartı egzoz, motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 10 farklı noktada 29 ekip ve 64 personelle yapılan denetimlerde 165 şahıs ile 75 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 16 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı. - ISPARTA