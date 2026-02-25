Isparta'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Isparta'da lastiği patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Isparta Konya D-350 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 32 ADP 197 plakalı traktör, seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün, traktör kabini sayesinde ezilmekten kurtularak hayatta kaldığı öğrenildi. Şarampole yuvarlanan traktör ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı