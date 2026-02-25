Haberler

Isparta'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Isparta Konya D-350 karayolunda lastiği patlayan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da lastiği patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Isparta Konya D-350 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 32 ADP 197 plakalı traktör, seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün, traktör kabini sayesinde ezilmekten kurtularak hayatta kaldığı öğrenildi. Şarampole yuvarlanan traktör ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

