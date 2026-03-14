Isparta'da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın kontrolündeki 32 YN 779 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya F. K.'ya ardından sokak direğine çarptı. Kazada F.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı