Isparta'da kişisel veri operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı 10 kişi hakkında soruşturma sürüyor

Isparta'da kişisel veri operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı 10 kişi hakkında soruşturma sürüyor
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kişisel verileri yasa dışı olarak satan bir kişiyi İstanbul'da yakaladı. Ayrıca, bu verileri satın alan 10 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında kişisel verileri sattığı belirlenen 1 şüpheli İstanbul'da yakalanarak tutuklandı, verileri ücret karşılığı satın aldığı tespit edilen 10 kişi hakkında ise işlemler devam ediyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde kişisel verilerin yasa dışı şekilde temin edilip satıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüphelinin kişisel verileri sattığı, 10 şüphelinin ise bu verileri ücret karşılığında satın aldığı belirlendi. 18 Şubat Çarşamba günü düzenlenen operasyonla, kişisel verileri sattığı tespit edilen şüpheli şahıs, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, geçtiğimiz gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

